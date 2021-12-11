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Фото дня. В Чернобыль пришла настоящая зима

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
11 декабря, 13:00
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Работники заповедника опубликовали символичный стих к завораживающим снимкам
В Чернобыле заснежило. Фото: коллаж "Сегодня"
В Чернобыле заснежило. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 11 декабря, в Чернобыле выпал снег. На опубликованных в Сети фото можно увидеть, что заповедник прямо замела метель.

Соответствующие кадры опубликовали на странице в Facebook Чернобыльского заповедника.

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Чернобыль замело снегом

На фото видно, что на выходных погода решила накрыть Чернобыль снегом. Работники заповедника опубликовали символичный стих к завораживающим снимкам:

"Лягла зима, і білі солов’ї,
Затьохкали холодними вустами.
В холодні землі взулися гаї.
І стали біля неба як стояли"

Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова
Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова
Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова
Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова
Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова
Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова
Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова
Чернобыль замело снегом. Фото: Екатерина Корепанова
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Погода в Украине 11 декабря

Погода в Украине в субботу, 11 декабря, будет теплой как для зимы. В большинстве регионов будет солнечно, местами пройдут осадки в виде дождя.

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В центре и на севере ситуация с погодой будет умеренной – +6...+8 обещают как днем, так и ночью. Правда, в Сумской области – холоднее.

На юге Украины 11 декабря осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет на уровне +7, +13, ночью – +6, +11. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

В восточных регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться ниже. К примеру, в Донецкой и Харьковской области температура воздуха составит +4...+6. Однако холоднее всего будет на западе – +2...+4. Ночью – мороз до -1 градуса.

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В Киеве 11 декабря пойдет дождь. Температура воздуха будет держаться на уровне +6, +8 и днем ​​и ночью. Скорость ветра – 7-12 м/с.

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