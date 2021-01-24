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Фото дня. В Харькове автомобилисты провели флешмоб в память о Кернесе

24 января, 19:59

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они выстроили его любимый жест – Victory

В воскресенье, 24 января, в Харькове на парковке возле стадиона "Металлист" автолюбители провели флешмоб в память о мэре города Геннадии Кернесе, который умер 40 дней назад. Харьковчане выстроили любимый жест Кернеса – Victory.

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/ Фото: ТРУХА Харьков

Напомним, спустя месяц после похорон Геннадия Кернеса его друг и бизнесмен Павел Фукс поделился воспоминаниями, как мэра Харькова месяц выводили из комы в немецкой клинике "Шарите".

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Как сообщали ранее, перед началом первой сессии нового горсовета от Геннадия Кернеса пришло письмо с рекомендацией избрать секретарем горсовета Игоря Терехова. В документе была его электронная подпись.

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Харьков геннадий кернес флешмоб
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