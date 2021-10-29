Фото дня. В Харькове огромные очереди в облэнерго из-за угрозы локдауна

Люди в ожидании ужесточения карантина пытаются решить все вопросы в облэнерго

В Харькове огромные очереди в облэнерго. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковском облэнерго собрались огромные очереди. Местные жители боятся, что с понедельника их туда просто не пустят из-за локдауна.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА".

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"Люди боятся, что с понедельника не будут пускать в абон.зал. Диджитализация покинула облэнерго", – говорится в подписи к фото.

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В облэнерго огромные очереди. Фото: ТРУХА

Карантин в Харькове

С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в оранжевую зону карантина. В частности, запрещается:

прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Местные власти говорят, что ситуация в городе контролируема. По состоянию на 29 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 029 новых случаев заболевания коронавирусом.

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В Харькове хотят вакцинировать детей

В Харькове планируют вакцинировать подростков от COVID-19. Сейчас в городе подбирают площадки, где можно вакцинировать людей.

"Принято решение на уровне руководителя Министерства здравоохранения о том, что нужно начать вакцинацию среди детей 12-17 лет. Во всех детских поликлиниках работают пункты вакцинаци", – рассказала вице-мэр города.

Она добавила, что это решение только недавно приняли. Кроме этого, количество пунктов вакцинации будет увеличиваться.

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