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Фото ночи. В Киев прибыл самолет с эвакуированными из Сирии женщиной и детьми

16 июня 2021 2:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинку и семерых детей, которых вывезли из сирийского лагеря для семей воевавших на стороне ИГИЛ, встречал министр обороны Украины

В Украину в ночь на среду, 16 июня, прибыл самолет с эвакуированной из Сирии семьей – украинкой и ее семью детьми.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Влада Цимбаленко.

Прибытие в Киев эвакуированных из Сирии

Прибытие в Киев эвакуированных из Сирии / Фото: Сегодня

Самолет, который прилетел около 2 часов ночи, встречали министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Прибытие в Киев эвакуированных из Сирии

Прибытие в Киев эвакуированных из Сирии / Фото: Сегодня

В Сирии женщина и дети три года жили в лагере "Аль-Холл", где удерживают тысячи женщин с детьми, чьи мужья воевали на стороне террористической организации "Исламское государство".

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Эвакуированная из Сирии семья

Эвакуированная из Сирии семья / Фото: Сегодня

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Это уже вторая группа женщин и детей, эвакуированных в Украину. Всего на данный момент уже вернули 15 женщин и детей.

Напомним, 31 декабря 2020 года в Украину из сирийского плена вернулись две женщины и семеро детей. Тогда президент Владимир Зеленский рассказал, что это была настоящая спецоперация, которая сопровождалась большими трудностями, а граждане Украины находились в Сирии в адских условиях.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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