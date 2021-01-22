Українська
$ 28,26
34,37
  1. Последние новости Украины

ФСБ проверила "армию ДНР" и выгнала командира полка за нарушения

22 января, 20:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В рядах оккупантов в Макеевке происходят кадровые изменения

Представители ФСБ РФ начали проверки в подразделениях незаконных вооруженных и военизированных формирований т.н. "ДНР".

Реклама

Об этом рассказали источники сайта "Сегодня".

Так, по результатам выявленных недостатков в 11-м отдельном мотострелковом полку т.н. "ДНР" (Макеевка) была инициирована смена руководителя указанного "полка" и назначение нового (некое лицо с позывным "Саид").

Слушайте главные новости пятницы в подкасте "Что сегодня?" от 22 января .

В тренде
Как правильно организовать и настроиться на работу вне офиса

Ранее сайт "Сегодня" писал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, что на оккупированной территории Донбасса продолжается боевая подготовка боевиков, а также российское командование провело ротацию командиров – "армию ДНР" возглавил новый офицер РФ.

Реклама

Также напомним, временная глава миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что Россия блокированием переговорного процесса пытается заморозить конфликт на Донбассе. Поэтому запад срочно должен мобилизоваться и предотвратить это.

Сообщалось, что 21 января, на Донбассе был убит боевиками украинский морпех Александр Отрепьев.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

проверка Донбасс макеевка оккупанты ФСБ РФ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
"За молоком сбегаю": Мы разыскали сотрудницу, которая прославила соцсети "Укрзализныци"Украина
Морозов до -20 уже не будет: синоптики дали прогноз на февраль
Морозов до -20 уже не будет: синоптики дали прогноз на февральУкраина
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евро
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евроФинансы
"Кремлевские игры": кому выгодно уничтожение украинской энергетикиЭкономика
Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грн
Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грнЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять