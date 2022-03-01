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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ФСБ "слила" Украине кадыровцев, которых послали убить Зеленского – Данилов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 19:55
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Секретарь СНБО раскрыл детали спецоперации Кремля
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Кремль послал в Украину кадыровцев для ликвидации президента Владимира Зеленского, однако благодаря утечке информации из ФСБ планам оккупантов удалось помешать.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, деморализация в российской армии уже началась.

"Спецоперация, которая должна была быть осуществлена кадыровцами по ликвидации нашего президента, нам вполне известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодняшний день не имеют желания принимать участия в этой кровавой войне и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", – заявил Данилов.

По его словам, кадыровцы были разделены на две группы.

"Мы их отслеживали: одна группа была накрыта в Гостомеле, вторая группа сейчас находится под прицелом. Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну", – сказал секретарь СНБО.

Зеленский заявлял о готовящемся покушении

Президент Владимир Зеленский 25 февраля в обращении к украинцам заявил, что РФ хочет устранить его физически.

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"Я остаюсь в столице. Моя семья также в Украине. Мои дети также в Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права. По имеющейся у нас информации, враг назначил меня как цель номер один. Мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", — сказал президент.

Зеленский сообщил, что есть информация о том, что в Киев вошли диверсионные группы врага.

Версия The Times

Британское издание The Times писало, что Кремль подослал в Киев более 400 наемников ЧВК "Вагнер", которым приказано убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти Россией.

"Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", – говорится в публикации.

Информация об их планах якобы достигла украинского правительства утром 26 февраля, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.

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