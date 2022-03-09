ФСБ-шники вывезли семьи из Крыма и срочно продают квартиры – Арестович

На полуострове у оккупантов паника

Оккупанты покидают Крым. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир. Оккупанты экстренно вывезли оттуда семьи сотрудников ФСБ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно увезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что дрогнет сама история", – написал Арестович.

Также он отметил, что российская армия идет в Украину по инерции приказов и слишком растянула силы огромной территорией. Она нанесет еще удары, но в Украине ей придет конец.

"Российской армии в Украине – конец... Не почетная ничья ждет тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение. Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше. В результате – ни удержать, ни наступать", – написал он.

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Ситуация в Украине 9 марта