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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ФСБ-шники вывезли семьи из Крыма и срочно продают квартиры – Арестович

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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9 марта, 09:55
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На полуострове у оккупантов паника
Оккупанты покидают Крым. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты покидают Крым. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир. Оккупанты экстренно вывезли оттуда семьи сотрудников ФСБ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир? Что они экстренно увезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ? Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что дрогнет сама история", – написал Арестович.

Также он отметил, что российская армия идет в Украину по инерции приказов и слишком растянула силы огромной территорией. Она нанесет еще удары, но в Украине ей придет конец.

"Российской армии в Украине – конец... Не почетная ничья ждет тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение. Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше. В результате – ни удержать, ни наступать", – написал он.

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Ситуация в Украине 9 марта

  • Украинские защитники уже четырнадцатый день отбивают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт. Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально стерли бомбами с лица земли.
  • В Украине ликвидирован подполковник Юрий Агарков, командовавший мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышине Волгоградской области.
  • Подавляющее большинство американцев выступило в поддержку Украины. Так, около 80% американцев – сторонники и демократов, и республиканцев – считают, что нельзя покупать нефть и газ у России во время войны, даже если это приведет к росту цен на бензин.
  • Враг меняет тактику. В Херсонской области отмечено, что захватчики ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.
  • Окружение президента РФ Владимира Путина не сообщает ему честную информации о войне против Украины. Он не знает о провалах российской армии, потому что ему об этом боятся рассказывать.

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