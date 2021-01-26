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Гаджеты для каждого: итоги новогоднего розыгрыша в MyCredit

26 января, 10:43

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В MyCredit подвели итоги акции "Smart-елка желаний" и разыграли полезные гаджеты

Новогодние мечты сбываются! В популярном сервисе онлайн-кредитования MyCredit подвели итоги акции "Smart-елка желаний" и разыграли полезные гаджеты: робот-пылесос, смартфоны, планшет и главный приз — 43-дюймовый телевизор Samsung.

С 10 декабря 2020 по 20 января 2021 года новые и постоянные пользователи MyCredit проверяли свою внимательность: искали на интерактивной елке промокоды и подарки. Промокодами, дающими мгновенные скидки до 85% на онлайн-кредит, можно было воспользоваться сразу, а для участия в розыгрыше ценных призов требовалось заполнить пользовательскую анкету. За время акции на сайте и в мобильном приложении MyCredit оставили более 200 тысяч заявок!

21 января в прямом эфире Instagram состоялся долгожданный розыгрыш. Среди пользователей, которые выполнили все условия, рандомно выбрали счастливчиков, получивших классные подарки:

  • беспроводные наушники;
  • смарт-весы;
  • электрощетку;
  • электрочайник;
  • робот-пылесос;
  • портативную колонку;
  • планшет;
  • смартфоны Xiaomi
  • телевизор Samsung диагональю 43 дюйма.

"MyCredit не только предоставляет деньги до зарплаты на прозрачных условиях, но и регулярно разыгрывает ценные призы, — отмечает директор по маркетингу Серафима Нехода. — В новогодние праздники нам хотелось поблагодарить постоянных клиентов за лояльность, и, возможно, исполнить чьи-то новогодние желания. Судя по полученному отклику, все удалось".

Напомним, MyCredit — сервис быстрого кредитования, где в режиме онлайн можно оформить займ до 15 000 грн на карту любого банка. За четыре года работы компания несколько раз удостаивалась звания "Лучший сервис онлайн-кредитования‎" по версии PaySpace Magazine и Finance.ua, а также вошла в ТОП-3 самых надежных украинских МФО.

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