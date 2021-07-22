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Гарантию на товар теперь можно получить в электронном виде – Зеленский подписал закон

22 июля 2021 7:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Закон ввели, поскольку украинцы все чаще покупают товары в интернет-магазинах и получить эти документы сложно

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О защите прав потребителей" относительно гарантийных обязательств в электронном виде" № 1603-IX. Теперь украинцы смогут получить гарантию и эксплуатационные документы в электронном виде.

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Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Согласно закону, электронные документы можно будет получить на сайте производителя. Речь идет о паспорте или другом документе на технически сложные бытовые товары.

На сайте объяснили, что закон актуален, потому что украинцы все больше товаров покупают в интернете и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах, чтобы получить доступ к этим документам.

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Закон поможет улучшить сервис для покупателей при гарантийном обслуживании товаров. Будет легче и бизнесу. Закон вступает в силу с 22 июля.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что бизнес в Украине отказывается выдавать чеки и использовать кассовые аппараты.

О чем еще говорят в Украине и мире, узнавайте из выпуска:

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена: что известно

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