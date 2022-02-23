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Гармаш: Санкции разозлят Путина – будет новое обострение

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 10:56
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Санкции нужно вводить до совершения преступления, считает журналист
Гармаш высказался о санкциях против окружения Путина
Гармаш высказался о санкциях против окружения Путина / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Что не так с санкциями против российских элит, которые ввели США и ЕС, рассказал журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Это серьезный удар по элитам. Когда бьют по детям, это наносит и удары по отцам. Чем эти санкции интересны — что бьют по сыновьям близкого окружения Путина. Но меня очень тревожит, что все эти санкции являются ответом на уже совершенные преступления, они не предотвращают преступления. Мы оказались в роли жертвы. Но нам было бы выгоднее и приятнее, чтобы преступления по отношению к нам предупреждались, а не наказывались, когда мы уже стали жертвами. Хотелось бы большего, откровенно говоря", — сказал он.

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По мнению Гармаша, результатом новых санкций может стать очередное обострение.

"Политика волн санкций, если будет совершено очередное преступление, скорее спровоцирует Путина на новые преступления. Мы видим, что этот человек принимает вызовы, неадекватно оценивает ситуацию, поскольку сам не страдает от санкций. Мы не видели санкций против него лично или его дочерей. Эти санкции не дают возможности успокоиться, и нужно ожидать серьезного обострения", — сказал он.

Санкции против РФ

  • 22 февраля президент США объявил о введении санкций против суверенного долга России в ответ на каприз Путина по признанию сепаратистских образований на Донбассе. США также внесли ЦБ, Минфин, ФНБ РФ в специальный список, на который распространен ряд ограничений.
  • Германия в качестве ответа на признание сепаратистских образований на Донбассе приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", чему сопротивлялась последние полгода еще при канцлере Ангеле Меркель.
  • Великобритания ввела санкции против пяти ведущих российских банков и трех "лиц с очень высоким уровнем дохода". По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.
  • Европейский Союз уже определился с санкциями. В черный список ЕС включены все депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание "ЛДНР", – 351 человек. Однако окончательный пакет санкций ЕС против России будет утвержден 23 февраля, говорится в сообщении представительства Франции в ЕС.
  • Министерство финансов США объявило о санкциях, под которые попали дети приближенных к Путину лиц.

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