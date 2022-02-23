Гармаш: Санкции разозлят Путина – будет новое обострение

Санкции нужно вводить до совершения преступления, считает журналист

Гармаш высказался о санкциях против окружения Путина / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Что не так с санкциями против российских элит, которые ввели США и ЕС, рассказал журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

"Это серьезный удар по элитам. Когда бьют по детям, это наносит и удары по отцам. Чем эти санкции интересны — что бьют по сыновьям близкого окружения Путина. Но меня очень тревожит, что все эти санкции являются ответом на уже совершенные преступления, они не предотвращают преступления. Мы оказались в роли жертвы. Но нам было бы выгоднее и приятнее, чтобы преступления по отношению к нам предупреждались, а не наказывались, когда мы уже стали жертвами. Хотелось бы большего, откровенно говоря", — сказал он.

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По мнению Гармаша, результатом новых санкций может стать очередное обострение.

"Политика волн санкций, если будет совершено очередное преступление, скорее спровоцирует Путина на новые преступления. Мы видим, что этот человек принимает вызовы, неадекватно оценивает ситуацию, поскольку сам не страдает от санкций. Мы не видели санкций против него лично или его дочерей. Эти санкции не дают возможности успокоиться, и нужно ожидать серьезного обострения", — сказал он.

Санкции против РФ