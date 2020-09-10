Гарний старт: аптечна акція "Від гвинта" приносить українцям до 40% економії

Відомі українські фармбренди продовжують велику акцію "Від гвинта". З 1 вересня цього відвідувачі аптек "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" можуть робити покупки за зниженими цінами. Щоб зекономити, потрібно обрати товари з акційного асортименту. А перелік товарів дійсно великий – там є позиції і для дітей, і для дорослих. Щоб дізнатись про акційний асортимент та розмір знижок, можна звернутись до провізора.

Знижки* в аптеках брендів "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" подекуди сягають до 40%. Тому акція може стати вагомим приводом для здійснення покупок. Серед акційних товарів є не тільки ліки. Тим, хто часто їздить у відрядження, аптеки пропонують економити на зубних пастах. Щоб нагодувати малюка, можна придбати овочеві, м’ясні чи фруктові пюре зі знижкою. В акцію також потрапили й дитячі підгузки. Малюкам від трьох років можна обрати вітаміни для підтримки імунітету за акційною ціною.

Аптечні знижки приносять гарні новини тим, хто приймає ліки. Поки діє акція, можна за зниженою ціною придбати препарат від захворювань печінки, болю в горлі, геморою тощо. Не займайтесь самолікуванням, обирайте ліки за призначенням лікаря. Також аптеки пропонують великий вибір препаратів проти симптомів сезонної застуди: нежиті, кашлю, підвищеної температури тіла. Якщо заздалегідь поповнити домашню аптечку, то матимете під рукою те, що може знадобитись в холодну пору року.

Акція – це не єдина пропозиція роботизованих аптек. Раніше фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" створили сервіс аптечної довідки. За коротким номером: 5900 можна залишити пропозицію, дізнатись загальну інформацію про конкретний аптечний товар чи зробити попереднє замовлення. Щоб скористатись сервісом, не потрібно мати доступ до інтернету чи гроші на рахунку – виклик здійснюється на умовах зворотного дзвінка (Call Back). Для попереднього замовлення достатньо вказати назви препаратів чи інших позицій та адресу аптеки, де покупець бажає оплатити й отримати товари.

Акція "Від гвинта" діє з 1 вересня по 15 жовтня 2020 року. Вона передбачає знижки на різні товари: ліки, засоби гігієни, медичні вироби, дієтичні добавки. Деякі акційні пропозиції в торговому залі аптек виділені спеціальними позначками. Щоб дізнатись більше про товари зі знижками, можете звернутись до провізора "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка".

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

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