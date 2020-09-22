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"Газ для вас": що пропонує ГК "Нафтогаз України" новим клієнтам

22 сентября, 12:14

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Нові клієнти можуть взяти участь у розіграші 150 газових пакетів

Компанія ГК "Нафтогаз України" в жовтні розіграє серед своїх нових клієнтів 150 газових пакетів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В розіграші газових пакетів можуть взяти участь лише нові клієнти компанії. В акції "Газ для Вас" розіграють наступні пакети:

✓ 50 пакетів по 50 куб.м. в категорії "Газ для приготування їжі";

✓ 50 пакетів по 100 куб.м. в категорії "Газ для приготування їжі та підігріву води";

✓ 50 пакетів по 1000 куб.м. в категорії "Газ для опалення".

"За умовами акції, потрібно подати заявку на приєднання до ГК "Нафтогаз України" до 30.09.2020 включно. Зробити це можна на сайті www.gas.ua (http://www.gas.ua/) в розділі "Стати нашим клієнтом". Обов'язково: при оформленні заявки на приєднання потрібно ввести промокод GASUA2020. Нагадуємо, що до заявки потрібно додати: копії паспорта, ІПН, права власності або розпорядження житлом (довіреність) та платіжки за розподіл газу, де міститься EIC-код", - зазначається в повідомленні компанії.

/ Фото: Pixabay

Розіграш газових пакетів відбудеться 22 жовтня за допомогою random.org (http://random.org/).

Нагадаємо, у вересні ГК "Нафтогаз України" пропонує для своїх клієнтів два тарифні плани: "Місячний" – ціна 4,70 грн/куб.м. та "Річний" – ціна 5,24 грн/куб.м (діє з 16.09.2020). Тариф "Річний" дає можливість споживачу застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін – під час опалювального сезону. Споживач може зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.

Ціна на газ, запропонована ГК "Нафтогаз Україна" у вересні, є нижчою, ніж у більшості постачальників, які пропонують ціну від 4,9 грн до 7 грн за кубометр.

ГК "Нафтогаз України" є підрозділом Групи Нафтогаз, який займається реалізацією природного газу для населення. Зараз частка компанії складає близько 2% ринку поставок газу побутовим споживачам (фізособам), в той час як більша частина поставок припадає на газзбути Фірташа.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення, і домогосподарства можуть вільно міняти газового постачальника.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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