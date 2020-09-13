Газодобыча – дело, которым нужно гордиться

Это отрасль, благодаря которой государственный бюджет Украины ежегодно пополняется на 100 млрд грн. Отрасль, которая дает рабочие места тысячам украинцев. Это профессия, которая объединяет десятки различных специалистов – буровиков, операторов, технологов, геологов, экологов, специалистов по охране труда, финансистов и юристов. Это профессия, в которой работают целыми династиями, передавая опыт от отца к сыну. Это профессия, которая динамично развивается вместе с внедрением ведущих идей и современных технологий. К этому празднику мы подготовили несколько историй о газодобытчиках – тех, кто каждый день работает, чтобы обеспечить Украину голубым топливом, и приближает энергонезависимость.

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Олефировская УППГ ДТЭК Нефтегаз

"Выбрать профессию решил по стопам отца"

Один из газодобытчиков – Владимир Орленко, ведущий инженер дожимной компрессорной станции Олефировской установки подготовки газа ДТЭК Нефтегаз. У Владимира почти вся семья работает в нефтегазовой отрасли – отец, жена и тесть. Более того, все четверо – сотрудники одной компании.

Владимир рассказывает, что пошел в профессию по стопам отца. Он для него – пример и гордость. Помнит, что в детстве постоянно слушал истории отца о работе, и они были ему интересны. Отец всегда говорил о важности своей профессии, о той ответственности, которую она несет, а также акцентировал на том, что именно благодаря добыче газа все имеют возможность жить зимой в теплых домах и готовить вкусный ужин на плите.

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Владимир Орленко, ведущий инженер дожимной компрессорной станции Олефиривской установки подготовки газа ДТЭК Нефтегаз

Маленьком Владимиру хотелось как можно скорее увидеть место работы отца. Он вспоминает, как в 14 лет он наконец дождался и отец взял его на работу на освоение скважины. Тогда Владимир впервые увидел нефтегазовое производство и уже тогда четко решил, что будет работать в нефтегазовой отрасли. Прошло уже много лет, а он ни разу не пожалел о своем выборе. Более того, с каждым годом чувство гордости только возрастает.

"Встречаем с коллегами все вызовы вместе и достигаем общей цели в показателях"

Владимир окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Еще во время учебы устроился на производственную практику в ДТЭК Нефтегаз. Хорошо зарекомендовал себя и после получения образования вернулся в компанию на должность слесаря. Стал победителем ежегодных соревнований по профессиональному мастерству "Лучший в профессии", после чего его перевели на должность механика, а затем он стал ведущим инженером ДКС. Сейчас Владимир Орленко работает в ДТЭК Нафтогаз уже 4,5 года.

Владимир вспоминает, что особенным для него был момент, когда его с должности слесаря ​​перевели на механика. Тогда поддержка семьи была для него максимально необходимой, ведь эта должность была более ответственной, нужно было дополнительно учиться. В это время постоянно была рядом его жена, понимала, как мужчине важно полностью погрузиться в работу. Однако рабочий коллектив для Владимира – это тоже семья, ведь в компании всегда дружественная атмосфера. Коллеги всегда поддерживают и помогают, всегда вместе встречают все вызовы и достигают общей цели в показателях.

"Предложение будущей жене делал не на рабочем месте"

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Владимир рассказывает, что со своей женой Алиной познакомился на работе три года назад. Он тогда работал слесарем, а она пришла в ДТЭК Нефтегаз на практику после университета. Некоторое время они общались, работали вместе. Сначала встречались и никому из коллег ничего не говорили. И уже через год поженились. Тогда все и узнали о новосозданной семье на работе. Владимир смеется, говорит, что предложение делал не на рабочем месте.

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Алина Орленко

Алина, жена Владимира, выбрала свою профессию также по примеру отца, который работает в ДТЭК Нефтегаз слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики. Ей было интересно работать именно в этой сфере, поэтому она вступила в Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка. После этого прошла производственную практику и сейчас работает в измерительной лаборатории.

Владимир со своей семьей встречаются на работе по нескольку раз в неделю, ведь работают на разных производственных участках. Шутит, что обедать вместе ходят. А вечером уже снова в семейном кругу.

"Больше всего за годы работы запомнилась работа в изоляции во время карантина"

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Владимир вспоминает, что больше всего за эти годы ему запомнилась работа в изоляции – когда газодобытчики работали вахтами по несколько недель из-за пандемии коронавируса.

Владимир и Алина работали в одной смене, но виделись лишь на выходных. Ведь в то время проходил запуск нового инфраструктурного объекта – дожимной компрессорной станции, которая помогает продлевать жизнь месторождений и увеличивать добычу газа. На этом объекте было использовано современное иностранное оборудование и необходимо было много времени для тщательной его настройки. Однако супругам повезло, что их смены совпадали – после двух недель в изоляции они отправлялись вместе домой на две недели отдыха. Поддержка друг друга и командная работа помогали спокойно работать и выполнять свою работу.

Владимир Орленко

Владимир рассказывает, что вообще ДТЭК Нефтегаз особенно заботится о безопасности труда – не только во время карантина. В компании постоянно проходят обучение по охране труда и пожарной безопасности, работники имеют все необходимые средства индивидуальной защиты для безопасной работы и чувствуют себя защищенными.

"Газодобыча – дело, которое нужно продолжать, которым нужно гордиться"

В семье Владимира профессию газодобытчиков уважают и понимают ее важность. Владимир говорит, что своих детей будет также знакомить с этой работой и передавать весь свой опыт и знания. Ведь это дело, которое нужно продолжать, которым нужно гордиться. Теперь Владимир понимает это уже на своем опыте.

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