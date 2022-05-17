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ГБР накрыло завод российского олигарха под Киевом: появились фото и видео

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 мая, 15:42
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На предприятии прошли обыски, открыто дело о финансировании вооруженной агрессии против Украины
ГБР пришло с обыском на строительный завод российского олигарха
ГБР пришло с обыском на строительный завод российского олигарха / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований обнаружило в Киевской области предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху, бывшему члену Совета Федерации РФ Андрею Молчанову.

Как сообщает пресс-служба ГБР, полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую материнскую компанию из РФ.

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"Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому за счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства", – отметили в ведомстве.

Сотрудники ГБР провели комплекс следственных действий, обыски проходили по месту жительства директора и бухгалтеров, в офисных помещениях и на промышленных объектах предприятия, связанного с российским капиталом.

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Продолжается досудебное следствие по ч. 4 ст. 110-2 ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины") и ч. 3 ст. 436-2 ("Оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников") Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Кто такой Андрей Молчанов

Андрей Молчанов родился 24 сентября 1971 года в Ленинграде, в 1993 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, в 1998 году – Российскую академию государственной службы.

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В 1993 году Молчанов основал одну из крупнейших строительных компаний России "Группу ЛСР".

В 2011 году бизнесмен стал сенатором – был избран в Совет Федерации РФ, но в 2013 году досрочно покинул свой пост.

Молчанов входит в число самых богатых людей РФ. В 2017 году он занимал 73-е место среди российских бизнесменов с состоянием 1,3 млрд долларов.

В 2018 году Министерство финансов США внесло компанию Молчанова в "кремлевский список" – перечень субъектов (физических и юридических лиц), непосредственно приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Андрей Молчанов
Андрей Молчанов

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