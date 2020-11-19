Почему горели села в Луганской области? Все версии

Кто виноват в смерти 11 человек? В ООС говорят, сепаратисты, в ГБР - МЧСники, а в милиции – само загорелось

В Государственном бюро расследований назвали виновных в масштабных лесных пожарах в Луганской области в сентябре-октябре 2020 года, во время которых погибло 11 человек, а всего огнем был охвачен 31 населенный пункт. Так, по версии ГБР, одной из главных причин стало системное разворовывание автомобильного горючего, в котором было замешано даже руководство ГУ ГСЧС в Луганской области. Между тем, как выяснили журналисты "Сегодня", ситуация совсем не так однозначна.

Виноваты боевики "ЛНР-ДНР"

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2 октября в эфире телеканала "Украина 24" спикер Операции объединенных сил Виктор Шубец заявил, что боевики т.наз. "ЛНР-ДНР" сознательно спровоцировали масштабные пожары в Луганской области, обстреливая территорию зажигательными патронами.

"Вчера ООС подтвердила эту информацию... Зажигательные пули используются врагом в ночное время либо для подсветки наших позиций и корректировки огня, либо для поджога сухой травы. Все это сделано сознательно по очевидным причинам, подробности лучше может озвучить разведка. Возможно, враг посмотрел, что ветер дует в нашу сторону", – сказал спикер.

Пресс-служба штаба в своем сообщении подтвердила, что "из-за сильных порывов ветра отдельные очаги возгорания за несколько часов превратились в настоящую огненную стихию, что в целом охватила более 85 гектаров". Казалось бы, виновный найден.

Виновато замыкание

6 октября пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что лес загорелся в результате замыкания проводов высоковольтной электросети из-за сильных порывов ветра. По странному стечению обстоятельств, в течение нескольких дней замкнуло провода над сухой травой, которая выросла под линией высоковольтных электросетей, сразу в трех местах. В селе Смоляниново Новоайдарского района, в селах Половинкино и Запорожское Старобельского района, а также в городе Счастье Новоайдарского района.

МЧСники не виноваты?

19 ноября источники "Сегодня" в Госбюро расследований, которое ведет это дело, назвали другу причину – дефицит горючего, из-за которого пожарные машины и другая спецтехника спасателей не могла вовремя попасть на место пожара.

"Не выезжала из-за дефицита горючего. Оно, в свою очередь, было украдено. До этого, чтобы не попадать в поле зрения, пробег на пожарной технике искусственно увеличивали, корректируя показания на автомобилях с помощью специальных приборов. Есть вероятность того, что ради этого специально закупались эти специальные приборы", – заявили в Госбюро.

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По данным следствия, с помощью приборов для коррекции одометров систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники. Километраж пробега искусственно завышался, а сэкономленный таким образом бензин банально разворовывали. Якобы из-за этого машины не могли вовремя выехать на пожар.

Но местные жители как раз не склонны обвинять пожарных. Как рассказала "Сегодня" представитель сел Муратово и Капитаново Надежда Ниловко, "пожарные приехали очень быстро".

Возможно, орудовали поджигатели

Не исключена вероятность того, что в Луганской области действовали поджигатели. В тот день, когда загорелось несколько сел, местные жители видели незнакомых людей на автомобиле.

"Незадолго до массового пожара невдалеке от нашего села на фоне огня фотографировались странные люди, которые приехали сюда на легковой машине. На наше замечание о том, что пожар – не повод делать селфи, они ухмыльнулись и уехали. Как потом оказалось, в тот день возгорания были сразу в нескольких местах. Жаль, не успела записать номер этого авто", – рассказала "Сегодня" представитель Нижнетепловского сельсовета Наталья Ушакова.

Напомним, в зоне пожаров в Луганской области в сентябре-октябре 2020 года оказался 31 населенный пункт, всего возникло около 150 очагов возгорания. Для борьбы с огнем привлекли около 2500 человек и свыше 210 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П и два вертолета Ми-8. Работы велись круглосуточно.

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Кроме того, чтобы потушить огонь вдоль линии разграничения в Луганской области, пришлось задействовать пожарный поезд. Но огонь все равно прошел площадь более 20 тысяч гектаров, что в 100 раз больше территории княжества Монако, в 3,5 раза – Сан-Марино и на четверть больше территории княжества Лихтенштейн.

Видео: Сегодня

Погибли 11 человек. При этом часть пропавших без вести нашли мертвыми при осмотре завалов разрушенных огнем зданий. Один пожарный, считавший пропавшим без вести, позднее был обнаружен мертвым.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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