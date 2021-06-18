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ГБР проводит обыски в доме экс-ректора Исаенко (фото)

18 июня 2021 12:53

Анастасия Середа , Виктория Барановская

Правоохранители принесли судебное решение – должны проверить не скрывается ли экс-ректор НАУ от следствия

В доме Исанко проходят обыски / Фото: коллаж "Сегодня"

В доме Исанко проходят обыски / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 18 июня, ГБР пришло с обысками к экс-ректору НАУ Владимиру Исаенко.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Предварительно известно, что правоохранители принесли судебное решение в котором говорится, что они должны проверить не скрывается ли Исаенко от следствия.

Помощник Исаенко корреспондентам "Сегодня" сообщил, что ректор дома, но кто к нему пришел не знает.

Фото: Анастасия Середа, "Сегодня"
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Фото: Анастасия Середа, "Сегодня"

Напомним, Исаенко освободили от должности ректора НАУ в октябре прошлого года. Контракт с ним был расторгнут досрочно из-за нарушения его условий, а также по причине уголовного преследования за коррупцию.

Отметим, что согласно данным сайта МВД, Исаенко находится в розыске с 23 февраля 2021 года. Его обвиняют в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников (ч. 1 ст. 172). Работники через суд добились восстановления на должностях, а университет выплатил пострадавшим сумму в размере 893 686,63 грн.

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Фото: Анастасия Середа, "Сегодня"

Фото: Анастасия Середа, "Сегодня"

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Также его обвиняют в организации схемы коррупционного зачисления в НАУ иностранных студентов, закупку неработающих самолетов и приобретении для личных нужд автомобиля за бюджетные деньги университета.

В общем, касательно Исаенко и его экс-проректоров открыто 8 уголовных производств. Два из них расследует ГБР.

Фото: Анастасия Середа, "Сегодня"

Фото: Анастасия Середа, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований 3 июня возбудило уголовное производство против народного депутата от партии "Слуга народа" Олега Семинского. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, а именно – присвоение части прибыли газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" в период пребывания в должности председателя правления компании.

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