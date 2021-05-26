ГБР проводит обыски в столичном Доме профсоюзов

Пока никаких обвинений предъявлено не было. Правоохранители обыски не комментировали

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Дом профсоюзов и изымают служебные документы Федерации профсоюзов.

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Об этом сообщается на сайте организации.

Обыски проходят, в частности, в кабинете нового главы федерации Григория Осового, которого избрали на съезде 25 мая, а также в правовом и имущественном департаментах.

"Пока не известно, какую цель преследуют следователи ГБР, проводя обыски в правозащитной организации на следующее утро после съезда, и какие документы мы могли принять на съезде, чтобы так взволновали власть", – отметили в Федерации.

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В организации также добавили, что несколько дней назад следователь из Нацполиции требовал предоставить личные данные делегатов съезда.

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В ГБР обыски не комментировали.

Напомним, ранее в Киеве прокуратура провела ряд обысков в коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др. Подробнее о "большой чистке" в столицев материале "Сегодня".