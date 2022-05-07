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ГБР разоблачило схему по выводу из Украины миллионов долларов российского и белорусского бизнеса (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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7 мая, 14:19
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Фиктивные фирмы нелегально выводили деньги "контрагентов" из нашего государства
Преступников задержали / Коллаж "Сегодня"
Преступников задержали / Коллаж "Сегодня"

В Украине злоумышленники незаконно выводили из страны деньги российского и белорусского бизнесов, вместо того, чтобы национализировать эти средства и направить на нужды ВСУ. Только за несколько месяцев 2021 года через фиктивные фирмы обналичили более 110 млн гривен. Во время активной фазы войны мошенники решили "расширить" свой бизнес. Фирмы начали нелегально выводили деньги "контрагентов" из Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Что известно

Злоумышленники пользовались коррупционными связями в органах власти, чтобы получить паспорта гражданина Украины и другие документы на вымышленные имена и фамилии.

Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР
Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР

На фальшивые паспорта они регистрировали коммерческие структуры, которые использовали в противоправной финансово-хозяйственной деятельности.

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"Уже во время активной фазы войны России против Украины они решили "расширить" свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства через механизм так называемых "перестановок" наличных денег", – говорится в сообщении.

Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР
Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР

Что изъяли у преступников

Во время обысков у мошенников изъяли:

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  • около $1,5 млн и €150 тыс.,
  • поддельные паспорта граждан Украины,
  • печати,
  • документы фиктивных предприятий,
  • компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР
Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР

Что грозит за содеянное

В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, продолжаются следственные действия.

Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР
Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР

"Среди них устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавших выдаче фальшивых документов", – говорится в сообщении.

Преступники могут лишиться свободы до 6 или до 10 лет.

Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР
Злоумышленники незаконно выводили из Украины деньги российского и белорусского бизнесов. Фото: ГБР

Ранее мы писали:

  • Бизнес-партнер Кивы помогал российскому генералу отмывать деньги в Украине – ГБР
  • ГБР пришло с обысками к родственникам Медведчука и Козака: что у них нашли

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