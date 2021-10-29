Где и когда дети должны носить маску от COVID-19: разъяснение

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что дети с 12 лет должны носить защитную маску в общественном транспорте и местах скопления людей.
Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".
Дети с 12 лет обязаны носить защитную маску
По словам Кузина, что дети с 12 лет должны носить маску в общественном транспорте и местах скопления людей.
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В учреждениях образования ученики первых – четвертых классов могут не использовать маски.
"Все остальные должны надевать на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать", – рассказал главный санврач.
Ребенок может вакцинироваться с 12 лет
Как рассказал Кузин, при согласии родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если у него имеется тяжелое заболевание, инвалидность).
Для этого педиатр выдает заключение, что он рекомендует такому ребенку пройти вакцинацию, и подросток прививается двумя дозами вакцины Pfizer.
Кроме того, когда ребенок должен посетить другое государство (по учебе, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиаде) при желании родителей и наличии требования о вакцинации в той стране, куда направляется школьник, выдается медицинское заключение педиатра, что по социальным обстоятельствам ребенку рекомендуется прививка. И с 12 лет он может пройти полный курс вакцинации.
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