Где находятся бомбоубежища в разных городах Украины – список

В Украине уже несколько недель на слуху стоит тема о возможном вторжении России в нашу страну. В таком случае всегда необходимо знать, где в вашем городе находятся бомбоубежища.
Сайт "Сегодня" собрал список адресов бомбоубежищ в больших городах Украины.
Киев
Количество укрытий в столице
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.
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Одесса
На интерактивной карте отмечены укрытия для населения города в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это защитные сооружения, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть использованы для укрытия населения.
Львов
Днепр
Амур-Нижнеднепровский район
Соборный район
Центральный район
Новокодакский район
Индустриальный район
Самарский район
Шевченковский район
Чечеловский район
Харьков
В Харькове бомбоубежища, подвалы и погреба нанесли на интерактивную карту города. Сейчас в Харькове все укрытия разделили на три вида: это убежища на территории предприятий – более 300, сооружения двойного назначения (например, метро, парковка или подземный переход) – более 100, а также подвалы и цокольные этажи домов – около 4500.
Карту можно найти на сайте "Геопортал Харькова", выбрав соответствующий каталог данных.
Карту можно найти на сайте "Геопортал Харькова"
Угроза вторжения РФ
В Украине все чаще говорят о том, что РФ может начать вторжение в Украину и широкомасштабную войну. В частности, тема стала на слуху после таких инцидентов:
- Ночью с 13 на 14 января провели массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Власти уже заявили, что за этим может стоять РФ. С помощью кибератаки страна-агрессор хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.
- 14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.
- После этого, 15 января, в Горловке на химзаводе "Стирол" произошла утечка аммиака. Разведка считает, что это может стать поводом для вторжения России.
"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ", – говорится в сообщении разведки Минобороны.