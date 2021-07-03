Где пройдут дожди с грозами? Что приготовила погода на 4 июля (карта)

Синоптики прогнозируют для украинцев снова дожди с грозами, но местами будет жарко

Фото: коллаж "Сегодня"

Синоптики спрогнозировали на завтра, 4 июля, дождливую погоду с грозой. Однако, в некоторых областях синоптики передают жару.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре. Дожди и грозы прогнозируют во всех областях Украины.

4 июля будет жарко во всех областях, кроме западных. Выше всего температура воздуха поднимется на востоке – до 30-32 градусов тепла. А в южных областях температура составит 26-28 градусов.

Реклама Фото: Укргидрометцентр

В западных областях будет свежо и прохладно. Температура упадет до 21-23 градусов. Будет падать дождь, ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

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В Киеве будет 26-28 градусов тепла и грозы.

Как сообщали новости "Сегодня", в оккупированном Крыму продолжают бороться с последствиями стихии, обрушившейся на полуостров на прошлой неделе. Но к этому добавился еще мощный смерч, который повредил здания.