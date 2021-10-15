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Где пройдут дожди в Украине: прогноз погоды на 16 октября (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 октября, 19:48
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В некоторых регионах днем температура воздуха поднимется максимум до 16 градусов тепла
В Украине осенняя погода
В Украине осенняя погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 16 октября, погода в Украине будет солнечной и теплой. Температура воздуха прогреется до 12-16 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Самая теплая погода будет на Юге и Востоке – в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях обещают до 16 градусов тепла.

А вот холоднее всего будет в северной части. В частности, на Черниговщине и Сумщине прогнозируют 11-13 градусов. В Одессе тоже будет холодно – 10-12 градусов тепла.

Температурная карта от синоптиков
Температурная карта от синоптиков / Фото: Укргидрометцентр

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На Закарпатье столбики термометра поднимутся до 15 градусов. Жителям Запада также придется смириться с холодом. Температура воздуха там прогреется только до 11-13 градусов.

В Киеве будет тепло. Синоптики прогнозируют, что в столице термометры покажут 12-14 градусов.

Дождь обещают синоптики в Виннице, Чернигове, Черкассах, Кропивницком и Сумах.

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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