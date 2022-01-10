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Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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10 января, 12:31
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В большинстве областей Украины выпал снег – синоптики назвали регионы, где больше всего осадков
В Украине прошел снегопад
В Украине прошел снегопад / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине после ухудшения погоды выпало до 60 см снега. Больше всего замело столицу, Житомирскую и Черниговскую области, а также западные регионы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики уточнили, что снег принес в Украину циклон.

Сколько снега выпало в Украине. Карта Укргидрометцентра

Где больше всего снега?

  • Вершина Пожижевская в Закарпатской области – 59 см;
  • Ужгород – 39 см;
  • Селятин Черновицкой области – 18 см;
  • Киев – 15 см снега;
  • Олевск Житомирской области – 14 см;
  • Остер – 14 см;
  • Житомир – 13 см;
  • Белая Церковь – 10 см;
  • Ровно – 10 см;
  • Тернополь – 10 см.

Снегопад в столице

В КГГА отчиталась, что с вечера 9 января на улицах Киева работают 345 единиц спецтехники и 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке.

Из-за непогоды в столице начались сбои в работе общественного транспорта. Задерживается движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 по улице Владимирской в направлении улицы Смелянской по техническим причинам.

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По прогнозу синоптиков после снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15 градусов.

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