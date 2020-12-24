Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря

Слепить снеговика удастся, но далеко не во всех регионах Украины

Новый год без снега – не Новый год, чего-то важного не хватает для полноты праздника. И вряд ли кто-то из украинцев станет с этим спорить.

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Хотя на днях заснежило, не факт, что за неделю, оставшуюся до 1 января, выпавший снег не растает. Тем более что за окном уже "плюс". Синоптики обещают: Украину заденут два циклона, поэтому новый снег в декабре еще выпадет, но не везде. Погода удивит уже сегодня, в четверг.

Сайт "Сегодня" разобрался, в каких областях в новогоднюю ночь удастся слепить снеговика или хотя бы поиграть в снежки, в каких – нет. Для этого мы использовали обобщенные данные известных погодных сайтов.

Запад

Синоптики относят к западному региону Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую, Хмельницкую и Закарпатскую области. Так вот, в ночь с 31 декабря на 1 января ни в одной из них снегом даже не будет пахнуть. И морозом тоже, ведь 31-го температура там ожидается +5-7 градусов тепла, 1-го января +1-6 градусов тепла. Поэтому вместо снега получится дождь. Но небольшой. На Буковине и Хмельнитчине он пройдет только 31-го, на Ивано-Франковщине – 1-го. Львовщине и Тернопольщине "повезет": там дождить будет два дня на стыке новых годов и новых десятилетий.

Более-менее серьезный снег – до 5 см – выпадет за 5 дней до Нового года в Черновицкой и Хмельницкой областях. И хотя потом потеплеет, их жителям остается слабая надежда, что весь снег не успеет растаять.

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За Карпатами – и вовсе весна: и 31-го, и 1-го там +10 градусов. Плюс солнечная погода. Какой-то "тропический" Новый год получится!

А что в Карпатских горах? Там тоже совсем не по-зимнему. Снег хотя и выпадет на католическое Рождество (25 декабря), но до Нового года вряд ли "доживет".

Север

Северные области – Волынь, Ровенщина, Черниговщина, Житомирщина, Киевщина и Сумщина. В новогоднюю ночь повезет только сумчанам: синоптики обещают небольшой снежок и 31 декабря, и 1 января при температуре около ноля градусов. В остальных областях снега не ожидается, а температура будет плюсовой – 5-8 градусов тепла. Но уже к утру 1 января похолодает, а в Киевской и Житомирской областях даже подморозит. Выпавший ранее снег не весь растает только на севере этих двух областей.

Восток

Восток, как известно, дело тонкое. И по количеству областей тоже – их всего три: Донецкая, Днепропетровская и Харьковская. Во всех трех синоптики обещают в предновогоднюю неделю серьезные снегопады. Снег выпадет мокрый и с дождем, но температура будет невысокой: днем небольшой "плюс", ночью небольшой "минус". Поэтому снег трансформируется в гололед. Который до Нового года сам по себе не растает – будет холодно и пасмурно. В новогоднюю ночь снега не ждите, температура около ноля градусов.

Центр

"Центровых" областей в Украине четыре: Винницкая, Черкасская, Кировоградская и Полтавская. Новогодняя ночь в центре Украины ожидается контрастной. На Виннитчине она будет примерно такой же, как в большинстве западных областей: с плюсовой температурой и отсутствием снега. В Черкасской области – серединка на половинку: ранее выпавший снег местами растает, местами нет. 1 января синоптики обещают черкасцам снежок и небольшой мороз. У их соседей-кировоградцев и того не будет. Все выпавшие ранее осадки окажутся дождем, а новогодняя ночь, наоборот, – сухой и с небольшой плюсовой температурой.

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А вот полтавцы снег увидят. Нет, не на Новый год, а на 5-6 дней раньше. Снежить там будет четыре дня, с 24 по 28 декабря. Снег с дождем, но выпадет его много – почти 40 см. И до Нового года он точно не растает. Сама новогодняя ночь земляков Гоголя снегом не порадует. Температура ожидается около ноля.

Юг

Южные области: от Одесской до Днепропетровской, через Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую. Плюс временно оккупированный Россией Крым.

На Одесчине, Херсонщине и Николаевщине новогодняя ночь будет без снега и дождя, температура +1-4 градуса. Ранее выпавший мокрый снег к тому времени растает. В Запорожской и Днепропетровской областях снеговой покров имеет шансы дожить до Нового года, там 24-28 декабря выпадет 20-30 мм в виде дождя и мокрого снега. А температура будет ниже на пару градусов, чем у соседей. Но шансы эти мизерные, ибо даже на Новый год мороза там не обещают.

В Крыму – новогодняя весна: солнечно и тепло днем, до +10, без осадков, в новогоднюю ночь ожидается +1 градус тепла.

Киев

Прогноз на новогоднюю ночь для столицы самый противоречивый. Одни сайты обещают Киеву небольшой мороз и снег в ночь на 1 января, другие – что будет +2-3 градуса и без осадков.

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Сохраняется надежда, что выпавший 23 декабря снег весь не растает. А прогнозы сайтов говорят, что до Нового года в столице еще заснежит.

Народный синоптик Леонид Горбань по просьбе сайта "Сегодня" рассчитал эксклюзивный прогноз на новогоднюю ночь только для Киева. Его вердикт: мороз 2-3 градуса и небольшой снег, до 1 сантиметра. Поверим?

Какой снег выпал вчера в Киеве, кто ему был рад, а кто не очень, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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