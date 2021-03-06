Погода на 8 марта – где в Украине выпадет снег

Хотя по календарю весна, на днях праздник 8 марта, но зима не торопится уходить. Восьмого марта весну увидят жители не всех регионов, снег и дождь подпортят праздник.

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Сайт "Сегодня" разобрался, в каких областях праздничный день окажется по-весеннему теплым и солнечным, в каких – пасмурным. Для этого мы использовали обобщенные данные известных погодных сайтов.

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Запад

Синоптики относят к западному региону Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую, Хмельницкую и Закарпатскую области. Так вот, 8 марта погода во всех областях ожидается прохладная, но солнечная, с переменной облачностью. Ночью на западе страны будет зима: ясное небо и заморозки до -2 градусов. А днем солнце прогреет воздух до +2-4 градусов. В Закарпатье ночью будет холоднее, до -4 градусов, а днем теплее, до +6 градусов. Осадков не ожидается.

Север

Северные области – Волынская, Ровенская, Черниговская, Житомирская, Киевская и Сумская. Но погода здесь не будет отличаться от западных областей ни по облачности, ни по температуре. Ожидаются такие же ночные морозы, до -2 градусов, а днем переменная облачность и небольшой "плюс" – 1-3 градуса тепла. Но так как это все же север, местами возможен небольшой дождик с символическими снежинками, которые тут же растают.

Восток

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Восток, как известно, дело тонкое. И по количеству областей тоже – их всего три: Донецкая, Днепропетровская и Харьковская. Здесь 8 марта температура воздуха такая же, как на западе и севере страны: ночью 1-3 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Но жителям всех трех областей в этот день понадобятся зонты и непромокаемая обувь. Синоптики обещают здесь дождь с мокрым снегом как днем, так и ночью.

Центр

"Центровых" областей в Украине четыре: Винницкая, Черкасская, Кировоградская и Полтавская. Погода здесь ожидается такая же, как на востоке Украины: пасмурно, дождь с мокрым снегом. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Юг

Южные области: от Одесской до Днепропетровской, через Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую. Плюс временно оккупированный Россией Крым. В этих регионах погода будет по настоящему весенней: переменная облачность, днем до +10 градусов тепла. Ночных морозов не ожидается, максимум 0 градусов. Не повезет лишь жителям Днепропетровскоя области: как и более северных соседей, регион накроет дождь с мокрым снегом, днем 1-3 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Киев

В столице погода будет такой же, как в области, разве что с поправкой на мегаполис, где, как известно, на 3-5 градусов теплее, чем в чистом поле. Поэтому в Киеве ночные морозы возможны разве что на окраинах города, а в центральных районах ночная температура удержится выше ноля. Днем в столице 2-3 градуса тепла. При переменной облачности возможен небольшой дождик с символическим снегом.

Но для киевлян у нас есть еще один прогноз. Народный синоптик Леонид Горбань по просьбе сайта "Сегодня" рассчитал эксклюзивный прогноз на 8 Марта только для Киева. Его вердикт: ночных морозов не будет, осадков тоже, переменная облачность, днем 3-4 градуса тепла.

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