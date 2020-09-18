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Где в Украине нельзя смягчать карантин: опубликован новый список

18 сентября, 11:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Большинство областей не соответствуют критерию заболеваемости

В Украине по состоянию на 18 сентября Киев и 19 областей не готовы к смягчению противоэпидемических мер.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, кроме Киева, ослаблять карантин нельзя в таких областях:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Отмечается, что эти области не соответствуют критерию заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

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Напомним, ранее Кабмин пересмотрел карантинные правила. Теперь на территории региона с "оранжевым" уровнем опасности исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом, где заполнено более 50% посадочных мест.

Кроме того, Минздрав смягчил требования к тестированию на коронавирус. Степанов рассказал, что теперь пациенту, который идет на плановую госпитализацию, не нужно сдавать ПЦР-тест.

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эпидемия карантин Украина
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