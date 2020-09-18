Где в Украине нельзя смягчать карантин: опубликован новый список

В Украине по состоянию на 18 сентября Киев и 19 областей не готовы к смягчению противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, кроме Киева, ослаблять карантин нельзя в таких областях:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Отмечается, что эти области не соответствуют критерию заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.
Напомним, ранее Кабмин пересмотрел карантинные правила. Теперь на территории региона с "оранжевым" уровнем опасности исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом, где заполнено более 50% посадочных мест.
Кроме того, Минздрав смягчил требования к тестированию на коронавирус. Степанов рассказал, что теперь пациенту, который идет на плановую госпитализацию, не нужно сдавать ПЦР-тест.
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