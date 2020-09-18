Где в Украине нельзя смягчать карантин: опубликован новый список

В Украине по состоянию на 18 сентября Киев и 19 областей не готовы к смягчению противоэпидемических мер.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, кроме Киева, ослаблять карантин нельзя в таких областях:

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Отмечается, что эти области не соответствуют критерию заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

В тренде Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за сутки

Реклама

Напомним, ранее Кабмин пересмотрел карантинные правила. Теперь на территории региона с "оранжевым" уровнем опасности исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом, где заполнено более 50% посадочных мест.

Кроме того, Минздрав смягчил требования к тестированию на коронавирус. Степанов рассказал, что теперь пациенту, который идет на плановую госпитализацию, не нужно сдавать ПЦР-тест.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама