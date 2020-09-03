Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

Эти регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 3 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 16 областей страны.

Реклама

Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели – в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.

По сравнению с данными на 1 сентября, из обновленного списка выбыла Полтавская область.

Реклама

Ранее мы сообщали, что глава МОЗ Максим Степанов назвал препарат, который будут закупать для лечения COVID-19. Он включен в национальный протокол лечения коронавирусной болезни.

Новости "Сегодня" писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама