Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

В Украине по состоянию на 3 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 16 областей страны.
Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели – в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.
По сравнению с данными на 1 сентября, из обновленного списка выбыла Полтавская область.
Ранее мы сообщали, что глава МОЗ Максим Степанов назвал препарат, который будут закупать для лечения COVID-19. Он включен в национальный протокол лечения коронавирусной болезни.
Новости "Сегодня" писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.
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