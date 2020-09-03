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Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

3 сентября, 15:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Эти регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 3 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 16 областей страны.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели – в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.

По сравнению с данными на 1 сентября, из обновленного списка выбыла Полтавская область.

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Ранее мы сообщали, что глава МОЗ Максим Степанов назвал препарат, который будут закупать для лечения COVID-19. Он включен в национальный протокол лечения коронавирусной болезни.

Новости "Сегодня" писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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