Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

Эти регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 10 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 17 областей страны.

Реклама

Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости.

Могут ослаблять карантин Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Реклама В тренде Прекратите хайп: морпехи ВСУ выступили с заявлением из-за ситуации в Шумах

Ранее мы сообщали, что в Украине на карантин отправили учеников 145 классов.

Также напомним, в Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вуз.

Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама