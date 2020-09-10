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Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

10 сентября, 15:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Эти регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 10 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 17 областей страны.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости.

Могут ослаблять карантин Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

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Ранее мы сообщали, что в Украине на карантин отправили учеников 145 классов.

Также напомним, в Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вуз.

Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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регионы карантин Минздрав Украина ограничения
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