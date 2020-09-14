Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

В Украине по состоянию на 14 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны.
Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Могут ослабить карантин Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.
Ранее мы сообщали, что в "красном" городе на Закарпатье начались протесты. Люди выступают против ужесточения карантина.
Также напомним, в студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантин. Специалисты зафиксировали ряд серьезных нарушений.
О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:
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