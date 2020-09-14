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Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

14 сентября, 12:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Эти регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 14 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Могут ослабить карантин Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

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Ранее мы сообщали, что в "красном" городе на Закарпатье начались протесты. Люди выступают против ужесточения карантина.

Также напомним, в студенческих общежитиях Киева массово нарушают карантин. Специалисты зафиксировали ряд серьезных нарушений.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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