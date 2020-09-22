Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

В Украине по состоянию на 22 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.
Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Отметим, лишь Кировоградская и Херсонская области могут ослабить карантин.
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал власти Запорожья за нарушение карантина.
Также напомним, в Украине ввели индивидуальные ограничения для "красных" зон карантина.
О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
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