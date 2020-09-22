Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

Эти регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 22 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Отметим, лишь Кировоградская и Херсонская области могут ослабить карантин.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал власти Запорожья за нарушение карантина.

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Также напомним, в Украине ввели индивидуальные ограничения для "красных" зон карантина.

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О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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