Геннадий Труханов: "Итальянские архитекторы возвращаются в Одессу"

Специалисты из Италии будут консультировать по проблематике сохранения и развития внешнего облика Южной столицы

Для тех, кто знаком с историей Одессы, не является открытием тот факт, что город строили выдающиеся итальянские зодчие. Архитектурные жемчужины города, такие как Потемкинская лестница, Воронцовский дворец, здание старой купеческой биржи (ныне Одесская мэрия), дворец графини О. С. Потоцкой (Одесский художественный музей) – творения великого Франческо Боффо. Авторами других знаменитых памятников архитектуры были Георгис Торричелли, Александр Бернардацци, Франсиско и Джованни Фраполли, Франциско Моранди.

Спустя почти 200 лет итальянцы вновь возвратятся в Одессу, но теперь уже в качестве консультантов по проблематике сохранения и развития внешнего облика Южной столицы.

Читайте также: "Маккаби" – "Шахтер": онлайн-трансляция поединка Лиги Европы

Новый совещательный орган по вопросам урбанистики, архитектуры и реставрации памятников архитектуры будет создан при мэрии Одессы. Как сообщили в пресс-службе горсовета, его возглавит директор департамента архитектуры и дизайна Генуэзского университета профессор Николо Касидду.

Об этом шла речь на онлайн-совещании, которое состоялось при содействии советника мэра города и "амбассадора" Одессы в Италии Аттилио Маллиани, который вместе с бывшим консульским корреспондентом посольства Италии Эспозито Винченцо владеет одесской фирмой "РОСС ИНВЕСТ", а до 2019 года был совладельцем клуба "Опера Престиж" на улице Посмитного.

"В ходе совещания состоялось обсуждение механизма двустороннего взаимодействия в условиях карантинных ограничений, — отмечается в сообщении мэрии. — В ходе диалога было отмечено, что история создания нашего города представляет большой интерес для изучения, особенно творения итальянских мастеров. Профессор Николо Касидду отметил, что проект будет носить не только архитектурно-строительный, но образовательный характер: студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры Генуэзского университета будут привлечены к изучению культурного и архитектурного наследия Одессы и разработке идей по развитию общественных пространств нашего города".

"Ни для кого не секрет, что шедевры архитектуры исторической части Одессы по большей части строилась итальянскими архитекторами. И сегодня мы продолжаем традиции наших праотцов-основателей, привлекая итальянских специалистов к сохранению и возрождению архитектурного и культурного наследия, а также развитию общественного пространства. На онлайн-совещании с нашими итальянскими партнерами обсудили механизм взаимодействия в условиях карантина. После определения объектов и их очередности нами будет предоставлен в Геную весь необходимый пакет документов и архивные материалы для подготовки рекомендаций", - написал на своей странице в Фейсбук мэр Одессы Геннадий Труханов.

Следует отметить, что Одессу и Геную связывают тесные побратимские связи еще с 1972 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама