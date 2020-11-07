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Геннадий Труханов поздравил Одесский художественный музей

7 ноября, 11:30

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Музею исполнился 121 год

Мэр Геннадий Труханов посетил Одесский художественный музей и поздравил коллектив со 121-летием учреждения. Об этом сообщила в Facebook заместитель директора музея и новоизбранный депутат горсовета Александра Ковальчук, пишет Odessa Online.

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/ Фото: Odessa Online

"Десятилетиями мэры Одессы не интересовались Одесским художественным музеем, ведь, как и большинство культурных институций города, он на балансе областного совета", — отметила замдиректора. Она добавила, что год назад Труханов был в музее, но с более официальным визитом.

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"С тех пор музей получает и личную и институциональную поддержку от мэра Одессы. Сегодня мэр приехал в музей просто так, предупредив нас за несколько часов. Без прессы и формальностей, зато с подарками! — написала замдиректора. — Назовите меня идеалисткой, оптимисткой или наивной, при этом уверена, что мэр бы приехал и если бы выиграл в первом туре выборов. Уж простите, но я уверена, что здесь об отношении мэра и институции, а они уже год существуют и развиваются".

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Ковальчук отметила, что она, директор музея Александр Ройтбурд и Геннадий Труханов сегодня представляют три разные политические партии, но это не мешает им объединить силы.

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Одесса музей Геннадий Труханов
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