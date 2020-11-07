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Геннадий Труханов: в Одессе установят памятник Михаилу Жванецкому

7 ноября, 11:00

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В ближайшее время должны объявить конкурс

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Идею установки монумента предложил мэр Одессы Геннадий Труханов. В ближайшее время должны объявить конкурс.

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"Я уверен, что мы поставим памятник Михаилу Жванецкому на одноименном бульваре Жванецкого. И это будет абсолютно правильно. По-одесски. Дань глубокого уважения самому великому одесситу. Мы объявим конкурс. Фактически я это уже сделал. Я попрошу нашего председателя комиссии по дизайну Михаила Реву объявить это в творческих коллективах и установить определенные строки, а потом мы дальше определим победителя", – сказал Геннадий Труханов.

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Одесса памятник Михаил Жванецкий Геннадий Труханов
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