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НАТО твердо поддерживает Украину – о чем говорили Зеленский и Столтенберг

6 апреля, 13:04

Виталий Семченко Виталий Семченко

В Альянсе серьезно обеспокоены военными действиями России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Альянса.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я позвонил президенту Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность военными действиями России в Украине и вокруг нее и продолжающимися нарушениями режима прекращения огня", – написал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", а также по-прежнему привержен тесному сотрудничеству с нашей страной.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для РФ", – ответил в Twitter президент Зеленский.

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Во время телефонной беседы глава государства проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, а также повышении их готовности к наступательным действиям.

"Последние недели мы наблюдаем очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников", – подчеркнул Зеленский.

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Президент также призвал членов Альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству", – отметил он.

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Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

Кроме того, 5 апреля в официальном аккаунте НАТО в Twitter опубликовали пост на украинском, в котором Украину назвали ценным партнером Альянса "с расширенными возможностями".

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НАТО Донбасс Владимир Зеленский Йенс Столтенберг
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