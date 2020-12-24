Генштаб назвал потери ВСУ на Донбассе в 2020 году

В тылу и блиндажах гибнет воинов больше, чем в бою или на передовой

С началу 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина.

Боевые потери

В боях на востоке страны за весь 2020 год погибло 49 украинских бойцов ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Четверо из них погибли уже после "полного и всеобъемлющего прекращения огня" 27 июля.

Раненых за год ("боевые санитарные потери ВСУ"), по данным Генштаба, было 335. Из них раненных за время перемирия – 18.

Небоевые потери

Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ в зоне ООС в 2020 году составляет 70 человек, из них с 27 июля – 15 человек. К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

Также к небоевым потерям следует отнести гибель бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а спустя пару дней его тело вернула так называемая "народная милиция ЛНР" со следами многочисленных травм.

Самые горячие участки фронта

В Генштабе отмечают, что "самыми горячими" участками фронта остаются позиции на юге ( "Мариупольское направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком. Однако с введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ, говорят в Генштабе.

Напомним, 25 ноября украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе потребовала от представителей РФ расследование убийства под Авдеевкой бойца ВСУ, застреленного снайпером боевиков.

Также писалось о гибели бойца ВСУ в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского Луганской области.

Видео: Сегодня

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