Геращенко объяснил, почему депутатам отменили справки об отсутствии судимости

Кандидатам в депутаты на местных выборах теперь не нужны справки о несудимости

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко разъяснил, почему кандидатам в депутаты на местных выборах отменили справки о несудимости. Об этом он рассказал телеграм-каналу PavlovskyNews.

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По словам Геращенко, нагрузка по выдаче справок кандидатам в депутаты стала слишком велика для МВД, что приводит к задержкам с выдачей документов.

"Нет технических возможностей выдавать столько справок", – заявил замминистра.

Он уточнил, что только в период с 1 по 15 сентября министерство выдало кандидатам в депутаты 332 тыс. справок о несудимости, а за весь 2019 год таких справок было оформлено 900 тысяч.

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Геращенко добавил, что депутаты приняли решение отменить необходимость получения справки о несудимости для участия в выборах в этом году.

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15 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах", который изымает пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины о необходимости предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.

Теперь для всех кандидатов для подтверждения несудимости достаточно будет просто указать об этом в автобиографии.

Проект закона, зарегистрированный под №3995, был внесен в августе депутатами от партии "Голос".

Напомним, в конце 2019 года народного депутата Романа Иванисова исключили из фракции "Слуга народа" из-за подозрения в судимости за изнасилование.

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