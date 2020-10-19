Геращенко опубликовала первые фото Балуха из больницы

Избитый активист Владимир Балух, которого недавно перевели из реанимации в нейрохирургию, проходит реабилитацию после выхода из комы. Народный депутат Ирина Геращенко показала первые за почти два месяца фото активиста с больницы.

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Нардеп рассказала, в каком сейчас состоянии потерпевший.

"Спасибо лечащим врачам Балуха. Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная", – написала Геращенко в Facebook.

Она добавила, что к Балуху впервые пустили посетителя – пришел его друг, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщение от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент – им оказался Балух. Стало известно, что, помимо ссадин, у него сломаны ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании. Было открыто уголовное производство по статье "Разбой". 18 сентября подозреваемый в нападении на Балуха был задержан и ему избрали меру пресечения.

В полиции рассказали, кто избил Балуха. Активист встречался с бывшими политзаключенными в Гидропарке в ресторане, после чего пошел в другое заведение, но там у него возник конфликт с мужчиной.

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