Геращенко рассказал, сколько легального оружия на руках у украинцев

На руках у граждан Украины на сегодняшний день около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, сегодня каждый украинец имеет право купить огнестрельное оружие, чтобы защищать свой дом.

"В Украине на сегодняшний день около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. Это охотничье, спортивное оружие. У нас запрещается только короткоствол, кроме тех, кто награжден им, или тех, кто носит его по роду своих обязанностей. И запрещается автоматическое оружие. Все другие виды оружия стрелкового у нас разрешены", – заявил Геращенко.

В то же время он напомнил, что с 1 января 2020 года вступил в силу закон, который запрещает выделение наградного оружия кому бы то ни было, кроме действующих военнослужащих и полицейских, а оружие, стреляющее одиночными выстрелами, разрешено законодательством.

"Если вы сейчас заедете в любой магазин оружия – увидите винтовки, в том числе калибра 12.7, которые стреляют одиночными патронами, которыми можно пробить БТР. Юридически они имеют статус охотничьего оружия или спортивного. Поэтому, если вы очень хотите иметь оружие и вам есть 21 год, то можете поехать купить себе гладкоствольное ружье – оно стоит всего несколько тысяч гривен", – рассказал Геращенко.

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По словам заместителя министра, те, кому исполнилось 25 лет, могут приобрести нарезной карабин, который "стреляет на сотни метров".

Напомним, в Харькове поймали с поличным мужчину, который пытался продать знакомому автомат и более 100 патронов.

Также мы сообщали, что количество попыток пронести оружие в суды Киева выросло почти вполовину – у пришедших на заседания граждан в июле изъяли более 1200 единиц различного рода оружия и опасных предметов.

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