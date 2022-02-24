Геращенко сообщил, сколько украинцев погибло из-за обстрелов сегодня

В нескольких областях уже есть жертвы

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Советник министра МВД Антон Геращенко рассказал, сколько людей погибло из-за агрессии РФ сегодня.

Об этом он написал в Facebook.

Реклама

Подробности

В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 — погибших, 7 — ранены, 19 — без вести пропавшие.

В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по складам 17 танковой БР.

Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА

Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.

Военное положение в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:

Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.

Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.

Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Читайте также