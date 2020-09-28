Геращенко: Врачи начинают тренировать Балуха самостоятельно дышать

Избитый в Гидропарке активист уже третью неделю находится в больнице

Состояние здоровья активиста Владимира Балуха потихоньку улучшается. Сейчас врачи будут тренировать его самостоятельно дышать.

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Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Она напомнила, что избитый в Гидропарке активист уже третью неделю находится в больнице.

"Новости от лечащих врачей: "Пациент стабильный, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию", – написала Геращенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщение от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент, – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании. Было открыто уголовное производство по статье "Разбой". 18 сентября подозреваемый в нападении на Балуха был задержан и ему избрали меру пресечения.

В полиции рассказали, кто избил Балуха. Активист встречался с бывшими политзаключенными в Гидропарке в одном из ресторанов, после чего пошел в другое заведение, но там у него возник конфликт с мужчиной.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

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