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Германия передала Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины: что привезли

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 августа, 23:46
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Виктор Ляшко вместе с немецким послом лично проинспектировали партию препарата на главном складе страны
Ляшко на складе с новой партией препарата AstraZeneca. Коллаж "Сегодня"
Ляшко на складе с новой партией препарата AstraZeneca. Коллаж "Сегодня"

Пока вакцинация в Украине продолжает набирать обороты, Германия передала нашей стране полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca.

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Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня Украина получила еще 1 512 000 доз вакцины AstraZeneca от правительства Германии. Встретили и проверили груз вместе с послом Германии в Украине госпожа Анкой Фельдгузен", – написал он.

Ляшко с послом Фельдгузен. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Министр отметил, что сейчас прибывшая партия находится на национальном складе компании "Фармасофт", которая обеспечивает хранение и логистику. Но уже через несколько дней вакцину развезут в регионы.

Проверяют партию. Фото: facebook.com/viktor.liashko

"Благодарны за поддержку и сотрудничество, которое мы получаем от правительства Германии по многим направлениям здравоохранения в Украине. Это постоянное и стратегическое сотрудничество, которое надеюсь, и в дальнейшем будет углубляться", – подчеркнул Ляшко.

Украинско-немецкое сотрудничество в деле. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Какие вакцины признаны в Украине

  • Одна из самых распространенных — китайская CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Первая ее партия прибыла в Украину еще 25 марта.
  • Однако самый желанный для украинцев препарат — вакцина немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. Ее коммерческое название — Comirnaty, но в Украине этот препарат традиционно называют просто Pfizer.
  • Еще один препарат от американской компании – Moderna, которым начали прививать в Украине с 20 июля.
  • Также есть вакцина Vaxveria от компании AstraZeneca.
  • Самая первая вакцина, которая появилась в Украине, — CoviShield. Она вызвала, пожалуй, больше всего дискуссий. Прежде всего из-за своего происхождения — сделали ее в Индии, хотя это та же британская AstraZeneca.
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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина официально признала вакцину Johnson & Johnson. Эта вакцина удобнее, чем другие препараты, поскольку для полной вакцинации нужна только одна доза.

Читайте также подробней, что нужно знать о разгуле нового штамма в Украине.

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