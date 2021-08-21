Германия передала Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины: что привезли

Пока вакцинация в Украине продолжает набирать обороты, Германия передала нашей стране полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сегодня Украина получила еще 1 512 000 доз вакцины AstraZeneca от правительства Германии. Встретили и проверили груз вместе с послом Германии в Украине госпожа Анкой Фельдгузен", – написал он.
Министр отметил, что сейчас прибывшая партия находится на национальном складе компании "Фармасофт", которая обеспечивает хранение и логистику. Но уже через несколько дней вакцину развезут в регионы.
"Благодарны за поддержку и сотрудничество, которое мы получаем от правительства Германии по многим направлениям здравоохранения в Украине. Это постоянное и стратегическое сотрудничество, которое надеюсь, и в дальнейшем будет углубляться", – подчеркнул Ляшко.
Какие вакцины признаны в Украине
- Одна из самых распространенных — китайская CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Первая ее партия прибыла в Украину еще 25 марта.
- Однако самый желанный для украинцев препарат — вакцина немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. Ее коммерческое название — Comirnaty, но в Украине этот препарат традиционно называют просто Pfizer.
- Еще один препарат от американской компании – Moderna, которым начали прививать в Украине с 20 июля.
- Также есть вакцина Vaxveria от компании AstraZeneca.
- Самая первая вакцина, которая появилась в Украине, — CoviShield. Она вызвала, пожалуй, больше всего дискуссий. Прежде всего из-за своего происхождения — сделали ее в Индии, хотя это та же британская AstraZeneca.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина официально признала вакцину Johnson & Johnson. Эта вакцина удобнее, чем другие препараты, поскольку для полной вакцинации нужна только одна доза.
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