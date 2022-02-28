Германия увеличила срок безвиза для украинцев: скольком можно будет находиться в стране

Германия для украинцев увеличила до 180 дней срок пребывания в стране по безвизовому режиму. Об этом сообщает Федеральное министерство внутренних дел страны.
"Граждане Украины, которые въехали в Германию без визы на короткий срок, могут получить вид на жительство еще на 90 дней по истечении 90 дней", – говорится в пояснении ведомства.
По информации ведомства, в связи с обострением ситуации в Украине поступает много вопросов.
"Федеральное министерство внутренних дел и родины выступает за безбюрократический прием перемещенных лиц из Украины, и сейчас изучает, как такой прием может состояться на европейском уровне. Граждане Украины, которые находятся в Германии, могут подать заявление о предоставлении убежища в соответствии с требованиями законодательства", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Германия всегда тщательно проверяет запросы беженцев касательно предоставления защиты.
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