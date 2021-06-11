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"Героям слава". Аваков поддержал сборную Украины патриотическим фото

11 июня 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава МВД присоединился к флешмобу других политиков и простых украинцев, которые выступили против решения УЕФА

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал сборную Украины после скандального решения Европейского футбольного союза о запрете слогана "Героям слава!" на украинской форме.

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Соответствующее фото он опубликовал в Facebook.

Глава МВД присоединился к "флешмобу" других политиков и простых украинцев, которые выступили против решения УЕФА.

Аваков тоже против решения УЕФА. Фото: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020 и оставить "Слава Украине!". Организация также объяснила, почему вдруг "Героям слава!" на форме сборной Украины оказалось вне закона.

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Тем временем в сети показали новую форму сборной "путинской России", в которую должны бы ли бы быть одеты российские футболисты на стартующем сегодня чемпионате Европы. Если бы Россия тоже обновила дизайн формы своей сборной, то на ней бы могли "красоваться" упоминания о войне в Украине и Грузии.

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Все подробности в спецтеме Скандал с новой формой сборной Украины

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