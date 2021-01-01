Героям – слава, Путин – х*йло: как в Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры (фото, видео)

Шествие по центру Киева прошло без инцидентов

Сегодня в Киеве прошло традиционное факельное шествие к 112-му дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

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Около 1500 участников марша собрались в парка Шевченке. Не все были в масках, но большая часть все-таки придерживалась рекомендаций медиков.

Люди держали красно-черные флаги, национальные флаги, флаги Национального корпуса, "Правого сектора", ВО "Свобода" и бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. А также – портреты с Бандерой и плакаты с его цитатами. Также люди, идущие во главе колонны, развернули большой красно-черный флаг.

Участники шествия зажгли факелы, выстроились в колонну и двинулись по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, затем прошлись по Крещатику.

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Шествие прошло без инцидентов. Участники пели, скандировали лозунги "Слава Украине! Героям слава!", "Слава нации! Смерть врагам!", "Наша земля – наши герои!", "Бандера – наш герой!", "Украина – превыше всего!", "Свободу политзаключенным". Слышны были и выкрики "Путин – х*йло".

Закончилось шествие на Майдане Независимости митингом и минутой молчания.

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Колонну сопровождали правоохранители. По Крещатику можно было ехать – одну полосу оставили свободной для проезда.

Онлайн шествия смотрите здесь:

Организаторы попросили по окончанию шествия не выбрасывать факелы на дорогу, а затушить в емкости с водой и поскладывать в специально предусмотренное место.

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Также факельное шествие в честь Бандеры прошло в Тернополе.

Как мы писали, в прошлом году в марше ко дню рождения Бандерыприняли участие около 300 человек. Тогда зажгли около 50 факелов, а впереди колонны шли барабанщики. Из-за акции на проезжей части Владимирской улицы образовалась пробка.

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