За нападение на журналистку Герус ответит в Раде

Объяснения депутата Андрея Геруса, который 15 августа во время отдыха в элитном отеле в Турции набросился на корреспондента Дарью Сметанко, собираются заслушать коллеги на заседании фракции. Коллеги Геруса считают такое поведение недопустимым звания народного избранника. Об этом говорится в сюжете телеканала Украина 24.

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"Герус должен объяснить на заседании фракции, что произошло. Во-первых, это журналист. Во-вторых, женщина. В той ситуации Герус превысил допустимые меры со своей стороны. Если он хотел отреагировать, мог бы просто вызвать полицию, и полиция бы разобралась", – считает народный депутат Александр Качура.

"Те люди, которые попали во власть впервые, должны быть морально готовы к тому, что тайн от людей у них нет. Если они к этому не готовы, то пусть складывают мандат. Журналисты охраняют право каждого человека знать правду. А народные депутаты должны осознать, что их наняли на работу, и эта работа требует прозрачности. Если хочешь скрывать доходы – иди в бизнес, и руководствуйся правом неприкосновенности жилья и лица. А в данном случае, я бы хотел попросить прощения за таких депутатов у всего общества и всех журналистов. Если он задекларировал свои доходы, то почему скрывать их от людей? К власти сложно прийти, а еще сложнее быть властью. Он продемонстрировал лицо власти, и я надеюсь, что это не лицо всей Верховной Рады. Я надеюсь, что это просто печальная случайность, но пропускать ее нельзя", – комментирует происходящее Михаил Цымбалюк.

"Мы политики, которых нанял народ. Народ – источник власти. Он имеет право через журналистов, через медиа спросить, кто за что отдыхает. Возможно, нам бы не хотелось, чтобы у нас спрашивали, не вмешивались, не мешали. Но так есть, и или мы научимся с этим жить, либо выйдем из политического процесса. Я считаю, господин Герус должен извиниться, объяснить свою позицию и больше такого не допускать" – говорит народный депутат Ирина Верещук.

"Я так понимаю, господин Герус не собирается извиняться. По-крайней мере, его коммуникация была, скажем так, более наступательной. Моментами неприятно, когда журналисты-расследователи выясняют некоторые нюансы твоей жизни, но это особенности публичной деятельности. Применять легкое насилие к людям, которые просто делают свою работу, некорректно", – уверен Святослав Юрчишин.

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"Это грустный факт. Он должен стать предметом рассмотрения на фракции, а фракция должна отреагировать очень жестко, потому что это лицо власти. Он должен извиниться перед журналистами и объяснить, зачем он это сделал", – считает Михаил Цымбалюк.

Напомним, 15 августа народный депутат Андрей Герус напал на съемочную группу новостей "Сегодня". Событие произошло в Турции, где журналисты снимали сюжет про элитный отдых депутата.

Герус забрал у журналистки удостоверение, что является препятствием журналистской деятельности. А именно статья 171-я Уголовного кодекса Украины. После этого съемочную группу некоторое время удерживали в отеле.

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