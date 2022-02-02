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ГИА в форме ЗНО-2022. Мы собрали все, что нужно знать о тестировании и регистрации

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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2 февраля, 13:45
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Украинским ученикам придется пройти ВНО по нескольким предметам, чтобы одновременно получить и оценку по ГИА – подробности
Что нужно знать абитуриентам о ВНО-2022
Что нужно знать абитуриентам о ВНО-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

1 февраля в Украине началась регистрация на ВНО-2022. Хотя обязательных предметов для поступления в вузы этом году нет, некоторые придется здавать в любом случае. Часть тестов засчитают как государственную итоговую аттестацию.

"Сегодня" собрали, что нужно знать выпускникам и родителям.

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Сдать ГИА в форме ВНО с обязательными предметами должны выпускники школ 2022 года, а также студенты профтехучилищ и колледжей, которые в этом году получают полное среднее образование.

Какие экзамены нужно сдавать:

  • украинский язык или украинский язык и литература (для ГИА засчитывается только часть теста по языку);
  • математика – уровень стандарта или профильный (если в школе углубленно изучали предмет);
  • история Украины или иностранный язык – английский, немецкий, французский, испанский;
  • четвертый предмет на выбор.

Для ГИА можно выбрать и историю, и иностранный язык. При регистрации предметов, оценка из которых пойдет и для ГИА, нужно указать, что по ним нужна оценка по 12-балльной шкале. Относительно шкалы 100-200 баллов – ее нужно указывать, если этот предмет будет обязательным для поступления.

Документы для регистрации:

  • Копия первой страницы паспорта. Поскольку у нвнешних школьников нет в ID-карте серии паспорта, в регистрационной форме поле "серия" нужно оставить пустым.
  • Фото для документов 3х4 см. Снимок должен соответствовать возрасту участника.
  • Регистрационная карта – ее можно заполнить онлайн на сайте УЦОКО или попросить помощи у человека, ответственного за регистрацию в учебном заведении. Карту нужно распечатать, заполнить поле для заявления и вклеить фото.

Какие еще документы могут пригодиться?

  • Если участнику нужны особые условия в пункте тестирования из-за состояния здоровья, нужно предъявить медицинскую справку по форме № 086-3/о.
  • Если в документах есть разногласия в персональных данных – копию свидетельства о смене имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о разводе;
  • Если документы на иностранном языке – копию нотариально заверенного перевода документов на украинский язык. В таких копиях нужно написать "Согласно оригиналу", свои инициалы и фамилию, дату заверения и подпись.

Участники из оккупированного Крыма или зоны ООС должны подать:

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  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копию справки об обращении за защитой в Украине – если обращение было;
  • справку из учебного заведения с фото – для учеников и студентов с временно неподконтрольной Украине территории, у которых документ, удостоверяющий личность, потерян.

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