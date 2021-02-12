Гибель бойца ВСУ под Донецком: стало известно имя

Парень перемещался по взводном опорном пункте и стал жертвой снайпера

Погибшим в районе Новомихайловки под Донецком бойцом ВСУ оказался 24-летний Владислав Лященко.

Об этом сообщает 28-я отдельная мехбригада ВСУ им. Рыцарей зимнего похода в Facebook.

Парень погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте.

Напомним, 11 февраля под Горловкой в районе поселка Зайцево от пули вражеского снайпера погиб Александр Глушко (позывной "Бомба"). Он служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.

10 февраля боевики также нарушили режим прекращения огня – в районе населенного пункта Пески (Донецкая область) атаковал вражеский снайпер. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение.

Также сообщалось, что 6 февраля в районе Марьинки погибли два бойца 28-й бригады ВСУ – Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Видео: Сегодня

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