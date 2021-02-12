Українська
$ 27,84
33,81
  1. Последние новости Украины

Гибель бойца ВСУ под Донецком: стало известно имя

12 февраля, 15:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Парень перемещался по взводном опорном пункте и стал жертвой снайпера

Погибшим в районе Новомихайловки под Донецком бойцом ВСУ оказался 24-летний Владислав Лященко.

Об этом сообщает 28-я отдельная мехбригада ВСУ им. Рыцарей зимнего похода в Facebook.

Парень погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте.

Напомним, 11 февраля под Горловкой в районе поселка Зайцево от пули вражеского снайпера погиб Александр Глушко (позывной "Бомба"). Он служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.

10 февраля боевики также нарушили режим прекращения огня – в районе населенного пункта Пески (Донецкая область) атаковал вражеский снайпер. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение.

Также сообщалось, что 6 февраля в районе Марьинки погибли два бойца 28-й бригады ВСУ – Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донецк Донбасс снайпер потери ВСУ ООС ВОП

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)
Снежный апокалипсис и лютые морозы в Украине: все подробности (фото, видео)Украина
Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потом
Украину ждет последний снежный циклон. Синоптик рассказал, что будет потомУкраина
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроектЭкономика
Евро и доллар стремительно идут вверх: официальный курс
Евро и доллар стремительно идут вверх: официальный курсФинансы
Циклон
Циклон "Волкер" несет в Украину снегопады и ледяные дождиУкраина
Европарламент призвал Украину запретить сайт
Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец"Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять