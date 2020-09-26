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Гибель курсантов в Харьковской области: стала известна дата похорон

26 сентября, 15:12

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Некоторых погибших не могут опознать

Стала известна ориентировочная дата похорон большинства курсантов и членов экипажа, которые погибли в результате крушения Ан-26.

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Представитель Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Олег Кошевой рассказал журналистам сайта "Сегодня", что прощальная церемония может состояться во вторник, 29 сентября.

Сейчас проходит опознание тел погибших.

"Некоторые из погибших обгорели настолько, что визуальное опознание невозможно. Предстоит ДНК-экспертиза", – рассказали в университете.

Кроме того, коллеги жертв трагедии не исключают, что по давней традиции во время похорон экипажа над процессией пролетит самолет и "помашет" крыльями, наклоняясь с одной стороны на вторую.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 26 человек. Спасатели уже завершили поисковую операцию.

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Также мы сообщали, что выжить удалось курсанту Вячеславу Золочевскому. Сейчас он находится в больнице, его уже навестил президент Украины Владимир Зеленский.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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похороны харьковская область авиакатастрофа
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