Гибель сына Корбана: появилось видео с места трагедии

В Сети появились видео с места ДТП, в котором, по неофициальным данным, погиб 16-летний сын Геннадия Корбана Лев и его одноклассница Юлия.

На кадрах видно, что багги (небольшая машина для бездорожья) во время падения в реку перевернулась. Как сообщают в местном Telegram-канале "Х Днепр", подростки были пристегнуты, потому, видимо, выбраться из машины в воде не смогли.

Когда спасатели перевернули авто, то было видно, что девушка сидела на пассажирском сидении. Однако это пока предварительная информация.

Напомним, 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура. Квадроцикл с погибшими был обнаружен недалеко от села Новоалександровка в реке. В соцсетях сообщают, что погибшие – сын политика Геннадия Корбана Лев Корбан с одноклассницей.

Кроме того, по данному факту правоохранители открыли уголовное дело. В полиции не называют имен погибших, однако, исходя из заявлений друзей и знакомых Корбана, речь идет именно о сыне политика.

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