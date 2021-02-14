Гибель трех военных на Донбассе: Зеленский поручил Тарану и Хомчаку выяснить все обстоятельства

Президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение министру обороны Андрею Тарану и Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку. Они должны прибыть в зону ООС и установить обстоятельства гибели трех украинских военнослужащих 5-й БТГр 59-й ОМПБр, что подорвались на взрывном устройстве в районе Новолуганского.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Мы сохраняем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня – и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады о обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", – подчеркнул президент.

Напомним, что 14 февраля около 10 утра в районе Новолуганского подорвались трое военных капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.

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Ранее российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Он исчез 28 января.

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Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

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